Incendi Molise, dichiarato lo stato di grave pericolosità

Da oggi, e fino al prossimo 30 settembre, sull’intero territorio regionale del Molise è in vigore il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi: è quanto stabilisce un decreto a firma del presidente della Regione Francesco Roberti. Contestualmente presso il Servizio di Protezione civile della Regione è stata attivata la Sala operativa unificata permanente (Soup). Nel provvedimento viene anche ricordato “che è obbligatoria l’osservanza di tutte le disposizioni, nazionali e regionali vigenti in materia” e che le trasgressioni ai divieti e alle prescrizioni “sono sanzionate e punite secondo la normativa vigente in materia“.