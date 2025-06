Incendi Sardegna: domani allerta gialla in alcune zone

MeteoWeb

Per domani, mercoledì 11 giugno, la Protezione Civile regionale della Sardegna ha diffuso un bollettino di allerta gialla per rischio incendi – corrispondente a una pericolosità media – in alcune zone dell’isola, incluso il territorio di Cagliari. Il bollettino diffuso evidenzia che le condizioni climatiche e ambientali attuali sono tali da poter generare incendi con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie. Si sottolinea, tuttavia, che tali incendi, se tempestivamente affrontati, possono essere efficacemente contrastati attraverso il dispiegamento di forze ordinarie di terra, eventualmente integrate dall’impiego di mezzi aerei leggeri della Regione. Le cittadine e i cittadini sono invitati a mantenere fare attenzione e a rispettare le raccomandazioni di sicurezza in caso di incendio boschivo.