Incendi Sardegna, case minacciate da un vasto rogo alla periferia di Irgoli

Paura a Irgoli, in provincia di Nuoro, per un grosso incendio che ha rischiato di raggiungere le case alla periferia del paese. Le fiamme, partite presumibilmente da un appezzamento di terreno incolto, si sono rapidamente propagate, lambendo due abitazioni. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola, con l’ausilio di un elicottero partito dalla base di Farcana e delle squadre di Forestas e Corpo forestale, hanno permesso di controllare e spegnere le fiamme che avevano raggiunto i muri di confine delle case. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio che, se non fermato in tempo, avrebbe avuto conseguenze pesanti.