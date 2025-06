Incendi Sardegna: divampano 6 roghi, mezzi aerei sul posto

MeteoWeb

Corpo Forestale impegnato in Sardegna nello spegnimento di 6 incendi, 2 dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Fiamme nel territorio del Comune di Uta, in località GoraAcqua Frisca, dove le fiamme stanno interessando un uliveto, e i forestali sono affiancati da personale a bordo dell’elicottero proveniente da Pula. Incendio a Mamoiada, dove il personale della Stazione forestale di Nuoro è impegnato nel coordinamento e spegnimento di un incendio di un’area agricola in prossimità del paese. Si è reso necessario l’invio di un elicottero regionale proveniente da Farcana (Nuoro).