Incendi Sardegna, brucia ancora il rogo di Dualchi: 250 ettari in fumo

Non è ancora stato spento totalmente l’imponente incendio che da ieri sta devastando pascoli alberati e un bosco di sughera in località “su Grecu” nelle campagne di Dualchi, nel Nuorese. Come fa sapere il Corpo Forestale della Regione Sardegna l’area di intervento è abbastanza vasta e “supera abbondantemente i 250 ettari“. In questo momento, anche grazie al supporto di un elicottero della flotta regionale decollato dalla base di Anela (Sassari), prosegue l’attività di spegnimento e bonifica con un presidio dell’area incendiata per intervenire prontamente in caso di eventuali riaccensioni. Sul posto i forestali della stazione di Bolotana e quelli di Ghilarza, oltre agli specialisti del Gauf di Oristano, squadre di Forestas, Barracelli. Ieri erano dovuti intervenire due Canadair e due elicotteri.

È intervenuta anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro su un fienile che potrebbe essere stato interessato dall’incendio della vegetazione. “Le fiamme, che hanno avuto origine per cause in fase di accertamento – fanno sapere dal comando nuorese – sono partite in agro di Sedilo intorno alle ore 16 di ieri per interessare, in breve tempo le campagne dei comuni limitrofi e minacciando colture ed aziende agricole”.