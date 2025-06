Incendi Sardegna: fiamme a Guasila e Bonorva

MeteoWeb

Il personale del Corpo forestale in servizio presso la SOUP sta coordinando le operazioni di spegnimento e bonifica delle aree interessate dagli incendi a Guasila e Bonorva, in Sardegna. Le Sale Operative ripartimentali hanno garantito il presidio degli incendi per tutta la notte, le pattuglie CFVA competenti per territorio hanno disposto lungo il perimetro alcune squadre di volontari, barraccelli e operai di Forestas. Richiesto dal DOS della pattuglia forestale l’invio degli elicotteri di Villasalto a Guasila e Farcana a Bonorva. L’attività è complicata dalla notevole estensione dell’area bruciata, dal perimetro frastagliato e dalla presenza di numerosi rimboschimenti.