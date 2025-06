Incendi Sardegna, mezzi aerei al lavoro già su tre roghi

MeteoWeb

Mentre è in vigore fino alle 18 di domani, lunedì 30 giugno, un’allerta meteo per temperature elevate, anche oggi la Sardegna fa i conti con gli incendi e diversi mezzi aerei sono già in azione. Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero provenienti dalla base operativa di Limbara su un rogo nelle campagne del comune di Sassari, in località Sa coa de su soldatu. Il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela è stato ottenuto anche per domare un incendio nel comune di Ozieri, alla periferia cittadina. Un altro elicottero, proveniente dalla base operativa di Villasalto, è impegnato su un incendio in agro del comune di Quartucciu, in località Mela Murgia.