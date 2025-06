Incendi Sardegna: oggi 18 roghi, mezzi aerei in azione su 6

MeteoWeb

Sono 18 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, sei dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del comune di Solarussa, in località Cuccuruinas. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Oristano, coadiuvato dal personale del Gauf del Cfva di Oristano e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Cfva di Farcana. Sul posto erano presenti anche le squadre dell’Agenzia Forestas di Zeddiani e di Siapiccia e i Vigili del Fuoco di Oristano. Le fiamme hanno percorso una superficie di diversi ettari di campi coltivati. Le operazioni di spegnimento sono terminate alle ore 14.20.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro di Sant’Andrea Frius, in località Planu e Sanguni, e lo spegnimento è stato coordinato dal personale del Corpo forestale delle stazioni di Senorbì e San Nicolò Gerrei. Per domare le fiamme si è reso necessario l’intervento di due elicotteri regionali provenienti da Villasalto e Pula. Hanno preso parte allo spegnimento anche i volontari di Sant’Andrea Frius e i Vigili del Fuoco di Cagliari. L’incendio ha interessato pascoli e macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono terminate alle ore 14.40.

Nelle prime ore del pomeriggio il personale del Corpo forestale delle stazioni di Bolotana, Nuoro e Gavoi è stato impegnato nel coordinamento e spegnimento di un incendio divampato in agro di Bolotana, in località Coronas Bentosas, che ha interessato un’area di una decina di ettari di pascolo. Per lo spegnimento è stato richiesto l’intervento di due elicotteri regionali provenienti dalle basi elicotteristiche di Anela e Farcana e di un canadair proveniente da Olbia. Sul posto erano presenti anche tre squadre dell’Agenzia Forestas e i barracelli di Ottana.

Il quarto rogo è avvenuto nell’agro di Serri, in località N.ghe Tacquara. L’incendio è stato coordinato dalla Stazione forestale di Isili e dal personale del Gauf del Cfva di Cagliari. È intervenuto anche un elicottero della flotta aerea regionale, proveniente da Lanusei. Hanno operato anche i volontari di Isili e una squadra di Forestas di Barumini. Il mezzo aereo ha operato fino alle ore 15.27.

Il quinto incendio si è verificato nell’agro di Villasor, in località Su Pardu. Il personale della stazione forestale di Sanluri sta coordinando lo spegnimento dell’incendio che vede compromessa una distesa di campi coltivati, unitamente all’elicottero proveniente da Pula. Stanno operando sul posto anche due squadre di volontari di Assemini e Serramanna, una squadra dell’Agenzia Forestas di Villacidro e i barracelli di Serramanna.

Il sesto rogo è avvenuto nell’agro di Jerzu, in località S’Arci sa Pruna. Poco prima delle 18 si è sviluppato un incendio in cui sta operando il personale della stazione del Corpo Forestale di Jerzu, coadiuvato dall’elicottero di San Cosimo (Lanusei). Il fuoco sta interessando un’area boscata. Non si conoscono attualmente ulteriori dettagli sull’incendio.

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento degli incendi di Villasor e di Jerzu. Sono proseguite durante la mattinata le operazioni di spegnimento e bonifica del perimetro degli incendi avvenuti ieri nei comuni di Bonorva e Furtei, in cui hanno operato le squadre a terra con mezzi manuali e i mezzi aerei regionali.