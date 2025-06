Incendi Sardegna, rettifica del Corpo forestale: oggi nessun grave rogo

MeteoWeb

In Sardegna nessun incendio ha richiesto oggi l’intervento dei mezzi aerei per le operazioni di spegnimento. La rettifica arriva in serata dal Commissario superiore del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, Claudio Maullu, dopo che dagli stessi forestali nel pomeriggio erano partite comunicazioni alle varie redazioni che segnalavano la presenza di numerosi roghi nell’isola. Il Corpo sta effettuando verifiche per capire la natura del disguido.

“In data odierna si segnala che sono stati inviati (comunicati, ndr) da fonte anonima con indirizzo mail della Soup linea spegnimento del Cfva, con l’indicazione di numerosi incendi con intervento di mezzi aerei sul territorio regionale – scrive Maullu -. Si ribadisce che nella giornata odierna non si sono verificati interventi di aerei regionali e di mezzi aerei nazionali. Oggi sul territorio regionale si sono verificati 10 incendi di lieve entità che non hanno richiesto intervento di mezzi aerei”.