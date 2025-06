Incendi in Sardegna, Sicilia e Puglia: grosso rogo nel Nuorese, in azione due Canadair

MeteoWeb

Giornata di incendi in almeno 3 regioni oggi. In Sardegna, un grosso incendio è divampato nel territorio di Dualchi, nel Nuorese. Sul posto, a supporto delle squadre dell’antincendio regionale, stanno intervenendo anche due Canadair da Ciampino: è la prima volta in questa stagione che in Sardegna è richiesto l’intervento dei mezzi da oltre Tirreno. Il rogo, in base alle informazioni del Corpo forestale, sta interessando dei pascoli alberati e un bosco di sughera. I forestali regionali stanno operando con due elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto e Pula.

Canadair ed elicottero in azione nel Catanese

In Sicilia, due incendi che erano divampati nel Catanese, uno nella zona del Calatino e l’altro sull’Etna, sono stati domani grazie all’intervento di due mezzi aerei: un Canadair e un elicottero che ha un serbatoio d’acqua da 10mila litri. Sul posto hanno operato Vigili del Fuoco e Corpo forestale.

Vasto incendio alle porte di Foggia

In Puglia, un incendio di vaste dimensioni sta interessando un campo di grano alle porte della città di Foggia, dove si trovano anche sterpaglie e rifiuti abbandonati che stanno rendendo difficili le operazioni di spegnimento. Le fiamme sono attive su più fronti. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco. Con l’arrivo delle alte temperature, da giorni la provincia di Foggia è interessata da diversi incendi anche sul Gargano, in particolare a Vieste, e a Lucera dove le fiamme hanno distrutto parte del bosco sottostante la villa comunale.