Incendi Sardegna, vasto rogo tra Pozzomaggiore e Semestene: in azione elicotteri e Canadair | FOTO

Nelle campagne tra Pozzomaggiore e Semestene, in provincia di Sassari, si è sviluppato un vasto incendio doloso. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 15 nei pressi della casa cantoniera Ponte Oinu, partendo dal bordo strada. Il fuoco ha colpito un’azienda agricola e, spinto dal vento, sta avanzando verso il territorio di Macomer e la strada statale 131. Sul posto stanno intervenendo tre elicotteri dell’antincendio, decollati dalle basi di Anela e Alà dei Sardi, le squadre a terra del Corpo forestale, Forestas, i Vigili del Fuoco, i barracelli di Pozzomaggiore e un Canadair, partito dalla base di Olbia. Il Comune di Pozzomaggiore ha attivato immediatamente la Protezione Civile con i barracelli, e il sindaco Mariano Soro sta monitorando attentamente la situazione. Per proteggere gli animali, alcune aziende della zona stanno già spostando preventivamente il bestiame, principalmente bovini.

L’incendio ha interessato un’area di circa 80 ettari di pascolo, seminativi e bosco.

14 incendi oggi in Sardegna

Altri incendi oggi in Sardegna sono scoppiati a Irgoli, Gonnosfanadiga, Goni, Decimoputzu. In tutto, sono 14 gli incendi sul territorio regionale segnalati oggi dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, cinque dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato il Comune di Irgoli, in località Funtana Piperedda. Lo spegnimento coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Orosei, coadiuvato da un elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana, si è concluso alle 13:27. Sul posto sono intervenute anche squadre dell’Agenzia Forestas provenienti da Irgoli, Siniscola e Galtellì. Le fiamme hanno interessato una superficie di diversi ettari di campi coltivati.

Il secondo incendio si è verificato a Gonnosfanadiga, in località San Cosimo. Le operazioni di spegnimento, terminate alle 14:35, sono state coordinate dal personale del Corpo forestale delle Stazioni di Villacidro, con il supporto del personale Cfva della Stazione di Guspini e di un elicottero regionale proveniente da Pula. Hanno contribuito alle attività anche i volontari di Arbus e i Barracelli di Gonnosfanadiga. L’incendio ha interessato principalmente pascoli e macchia mediterranea.

Il terzo rogo è avvenuto a Goni, in località Bruncu Bulleo. Nelle prime ore del pomeriggio, il personale del Corpo forestale della Stazione di San Nicolò Gerrei ha coordinato lo spegnimento di un incendio divampato che ha coinvolto un’area di circa 8 ettari di bosco e pascolo. Per domare le fiamme, è stato richiesto l’intervento di un elicottero regionale proveniente dalla base elicotteristica di Villasalto. Sul posto era presente anche una squadra dell’Agenzia Forestas.

Il quarto incendio, ancora attivo, sta interessando il Comune di Decimoputzu, in località Zinnigas Manna. Sempre nel primo pomeriggio, il personale del Corpo forestale della Stazione di Uta è stato impegnato nel coordinamento e spegnimento di un incendio divampato che ha interessato un’area di circa 180 ettari di pascolo. L’intervento ha richiesto l’impiego di due elicotteri regionali provenienti dalle basi elicotteristiche di Pula e Villasalto, entrambi con il personale elitrasportato. Hanno fornito supporto anche un A500 dell’Aeronautica Militare e un L02 dell’Esercito. Sul posto erano presenti anche 5 squadre di volontari.