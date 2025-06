Incendi in Toscana, Lazio e Sicilia: roghi in diverse zone di Roma, disagi | VIDEO

MeteoWeb

Le alte temperature favoriscono gli incendi in diverse regioni nella giornata di oggi, come nel Lazio, in Toscana e in Sicilia. Nel Lazio, la Polizia locale di Roma Capitale è al lavoro in molti quadranti della città a causa di diversi roghi: al momento sono in atto chiusure stradali su via Appia Nuova, dal civico 1032 in direzione Gra, via di Torricola e via delle Capannelle a causa dell’incendio sviluppatosi a via Casal Rotondo che, al momento, ha interessato anche un rivenditore di auto e un edificio privato. La colonna di fumo è visibile dai Castelli Romani. I caschi bianchi sono operativi anche in via Bencivenga, a causa di un incendio all’interno della Riserva Naturale Valle dell’Aniene tra il III e IV Municipio, e in via del Rosario a Casal Selce.

In zona Piana del Sole e Ponte Galeria, infine, un incendio che sta interessando una vasta area nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino. Chiusa via Usini tra via Portuense e via di Ponte Galeria e via di Castel Malnome, da via Antonio Tadini, per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Oggi 7 incendi in Toscana: i più importanti nel Senese

Giornata impegnativa per il sistema regionale antincendio della Toscana. Da stamattina sono già sette gli eventi gestiti dalla sala operativa regionale. I più importanti a Torrita di Siena, dove sono intervenute sette squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali coadiuvate da due elicotteri regionali. Sotto il coordinamento di due direttori operazioni, le fiamme sono state messe sotto controllo dopo aver interessato campi di seminativi e sterpaglie misti a zone boscate.

Attualmente è attivo un incendio boschivo sulla strada provinciale delle Galleraie nel Comune di Radicondoli (Siena), in una zona densamente boscata. A rischio una vasta estensione di boschi di pregio, pertanto è stato disposto invio immediato di due elicotteri e numerose squadre di volontariato antincendi boschivi. Presenti anche i Vigili del Fuoco per garantire i necessari rifornimenti di acqua. Al momento non risultano abitazioni minacciate dalle fiamme. In corso di valutazione l’invio di ulteriori mezzi aerei e l’attivazione di figure specializzate per lo spegnimento in supporto ai direttori operazioni.

Un incendio è divampato anche lungo la ferrovia Firenze-Pisa all’altezza della stazione di Pontedera. Diverse al momento le corse cancellate. Oggi si sono superati i +40°C in Toscana a Capannori (LU), Carmignano (PO) e Collesalvetti (LI).

Vasto incendio di sterpaglie e alberi a Catania

Vigili del Fuoco in azione a Catania per un vasto incendio di sterpaglie, canneto e alberi. Il rogo è divampato a ridosso di via Palermo, in un’estesa area di macchia mediterranea che su più fronti arriva a lambire la zona di San Giorgio e Nesima Monte Po’. Sul posto una squadra boschiva della sede centrale, le squadre dei distaccamenti Sud, Vizzini e Maletto, diverse autobotti di supporto oltre a un elicottero che ha effettuato diversi lanci di acqua. Le operazioni di spegnimento sono in corso. “La situazione è sotto controllo e non ci sono abitazioni direttamente coinvolte o minacciate dalle fiamme“, spiegano dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania. Le fiamme sono visibili da diverse zone della città.