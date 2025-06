Incendi Toscana, rogo vicino alla spiaggia del Puntone: stabilimenti minacciati | FOTO

MeteoWeb

Questo pomeriggio un incendio è scoppiato in prossimità della spiaggia del Puntone, a Scarlino, in provincia di Grosseto. Le fiamme sono iniziate intorno alle 13 nella vegetazione limitrofa alla spiaggia e si sono rapidamente propagate, date le alte temperature e la presenza di pini nella zona. Sono state attivate immediatamente le squadre di volontariato antincendi boschivi e sono stati inviati due elicotteri della Regione Toscana e un elicottero dei Vigili del Fuoco, vista la vicinanza di numerosi bagnanti e delle strutture degli stabilimenti balneari. Sul posto sono al lavoro anche squadre dei Vigili del Fuoco per i rifornimenti e il rischio che possano essere interessate le strutture della spiaggia. Al momento si sta lavorando speditamente per evitare un’ulteriore propagazione del fronte del rogo. A favore delle operazioni c’è la quasi assenza di vento.

Sono in arrivo ulteriori squadre di volontariato e operai forestali per rafforzare il personale impegnato nello spegnimento e mettere sotto controllo l’incendio.