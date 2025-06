Incendi in Tunisia: spenti 125 roghi in 24 ore

MeteoWeb

Le unità della Protezione Civile tunisina sono intervenute per spegnere 125 incendi in diverse regioni del Paese nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la stessa istituzione in una dichiarazione pubblicata oggi sulla sua pagina Facebook. Il bilancio complessivo degli interventi effettuati dal personale dell’Ufficio nazionale della Protezione Civile, tra le ore 6.00 di ieri e le ore 6.00 di questa mattina, è stato di 496 operazioni. Di queste, 125 sono state relative a interventi antincendio, 127 a soccorso stradale e primo soccorso, e 237 a incidenti non stradali.