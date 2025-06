Incendi in Turchia, emergenza nella provincia di Smirne: fiamme alimentate dal vento

MeteoWeb

La Turchia è nuovamente alle prese con una grave emergenza incendi, in particolare nella provincia di Smirne, dove le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, stanno causando danni significativi. Secondo quanto riportato da Cnn Türk, nel distretto di Seferihisar il rogo ha raggiunto alcune abitazioni, provocando danni strutturali. L’incendio ha avuto origine in una zona boschiva tra Kuyucak, nel distretto di Menderes, e l’area di Orhanlı a Seferihisar. Durante la notte, le fiamme si sono estese fino alla località estiva di Doğankent Sitesi, costringendo le autorità a evacuare la zona per motivi di sicurezza. La rete elettrica è stata disattivata e numerose abitazioni sono risultate inagibili. Il quotidiano Hürriyet riferisce che, dal 1° giugno, in tutto il Paese si sono registrati ben 569 incendi.