Incendi, a fuoco vegetazione nel Pistoiese: diversi feriti, due gravi

Un incendio di vegetazione è scoppiato nelle vicinanze di alcune abitazioni nel Comune di Pieve a Nievole (Pistoia), in via delle Pietre Cavate. È stato necessario l’intervento delle squadre e dell’elicottero Pegaso del 118 perché risultano alcune persone ferite e ustionate. Sul posto i Vigili del Fuoco, con anche un elicottero, e squadre AIB della Regione Toscana. Le operazioni di spegnimento sono in corso; le cause saranno accettate al termine delle operazioni di spegnimento.

Ci sono due feriti gravi a causa dell’incendio: si tratta di un 54enne, trasferito con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Pisa, e di un 85enne, che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado, che sarà trasferito in un ospedale dell’Emilia Romagna (probabilmente Parma o Cesena). Ci sarebbero altre tre persone ferite, ma in maniera meno grave. L’area dove è scoppiato il rogo, che presenta molti ulivi e sterpaglie, si trova al confine con il comune di Montecatini Terme (Pistoia).

I Vigili del Fuoco, oltre a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona, hanno dovuto proteggere dalle fiamme anche alcune abitazioni. Sono in corso le indagini che dovranno accertare le cause.