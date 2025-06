Incendio in Abruzzo, mezzi aerei in azione nell’Aquilano

MeteoWeb

L’allerta resta alta nella contrada De Contra, nel Comune di Raiano (L’Aquila), in Abruzzo, dove da ieri è in corso un vasto incendio, innescato accidentalmente da un agricoltore mentre bruciava residui di potatura degli ulivi. Alle 6 di questa mattina sono ripresi gli interventi dall’alto, con l’elicottero e il canadair impegnati nei lanci d’acqua per cercare di contenere le fiamme, favorite dalle alte temperature. Finora il rogo ha distrutto circa 200 ettari di bosco. Durante la notte, le fiamme si sono riattivate e sono state costantemente monitorate grazie al presidio dei volontari della protezione civile. Sul posto operano da ieri 3 squadre dei vigili del fuoco, otto della protezione civile e numerosi mezzi aerei.