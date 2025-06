Incendio nell’area dell’inceneritore di Borgoforte a Piacenza: i consigli del Comune | FOTO

MeteoWeb

Un incendio è divampato alle prime ore del mattino nell’area di stoccaggio di rifiuti di Iren di Borgoforte, a Piacenza, dove ha sede anche un inceneritore, che però non è stato coinvolto dalle fiamme. Il personale in servizio è stato evacuato e nel giro di poche ore i Vigili del Fuoco, con la collaborazione dei tecnici Iren, hanno messo in sicurezza l’area. Dai primi rilievi ambientali sembra non siano coinvolti nell’incendio rifiuti pericolosi. I primi campioni di Arpae (l’agenzia regionale per la protezione ambientale) non hanno infatti rilevato sostanze pericolose per la salute.

In attesa della relazione definitiva, il Comune di Piacenza, per precauzione, raccomanda di non raccogliere e consumare i prodotti dell’orto e di svuotare le ciotole d’acqua per gli animali.