Vasto incendio a Bernalda: evacuate 15 famiglie nel Materano | FOTO

Vigili del Fuoco sono al lavoro da questa mattina per spegnere un vasto incendio divampato a Bernalda (Matera), in contrada San Donato. In via precauzionale sono state evacuate una quindicina di famiglie perché le fiamme hanno minacciato il centro abitato. Impiegati anche due Canadair e un elicottero arrivato da Salerno. Il sindaco, Francesca Matarazzo, ha attivato il Centro Operativo Comunale per gestire l’emergenza.