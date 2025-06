Incendio boschivo vicino Ein Kerem, a Gerusalemme: evacuazioni | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio boschivo è scoppiato nella foresta di Karmit, vicino a Ein Kerem a Gerusalemme, nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 giugno ha dichiarato l’Autorità Israeliana per i Vigili del Fuoco e il Soccorso. I Vigili del Fuoco e le squadre di soccorso di Gerusalemme stanno operando nella zona, nel tentativo di contenere l’incendio, con il supporto di squadre provenienti dai distretti limitrofi e un elicottero per il monitoraggio e l’osservazione degli incendi, secondo quanto riportato dai media.

In totale, 50 pompieri sono stati schierati nella zona nel tentativo di contenere la propagazione dell’incendio, con altre 26 squadre in arrivo come rinforzo.

Evacuazioni

A causa dell’intensità dell’incendio, è stata dichiarata l’evacuazione degli abitanti del vicino Swedish Village, un centro diurno per persone con bisogni speciali. Le forze di emergenza si stanno preparando a evacuare i cittadini dalle istituzioni vicine, secondo quanto riportato da fonti giornalistiche.

La Jerusalem Light Rail ha annunciato che il traffico ferroviario è stato sospeso in attesa degli sviluppi.

Incendio boschivo vicino Ein Kerem, a Gerusalemme