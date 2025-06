Incendio boschivo nel Gargano, fiamme a Vieste

MeteoWeb

Un incendio è divampato questa mattina alla periferia di Vieste, nel territorio del Gargano, in provincia di Foggia. Le fiamme sarebbero partite dalla combustione di sterpaglie, per poi propagarsi rapidamente a un’area boschiva vicina. Sul posto i vigili del fuoco insieme ai volontari della Protezione Civile Pegaso di Vieste. È stato richiesto anche il supporto di un mezzo aereo per le operazioni di spegnimento.