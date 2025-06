Incendio di bosco a Ponzano di Fermo: una persona ustionata

MeteoWeb

Erano circa le 16 di oggi pomeriggio quando i Vigili del Fuoco di Fermo sono intervenuti a Ponzano di Fermo per un incendio divampato nella boscaglia in località Torchiaro. Insieme agli uomini del 115, anche i Carabinieri forestali e i sanitari della Croce Arcobaleno di Petritoli. Questi ultimi hanno soccorso un uomo di 69 anni che ha riportato delle ustioni a braccia e piedi. Fortunatamente non si tratta di ferite gravi. Il 69enne è stato comunque accompagnato all’ospedale di Fermo per accertamenti.

Sul posto, invece, sono rimasti i Vigili del Fuoco che hanno circoscritto l’incendio per poi iniziare le operazioni di spegnimento. Un intervento in cui la tempestività e la professionalità del 115 ha fatto la differenza dal momento che, trattandosi di una zona con una fitta vegetazione, la propagazione delle fiamme era praticamente scontata. Per evitarlo, il 115 ha fatto intervenire anche un suo elicottero, l’Erickson S64 Cochise, che ha gettato litri d’acqua sui focolai. Dunque un’azione coordinata dal cielo e da terra per domare le fiamme. Ancora non è chiaro come l’uomo si sia ustionato, né quali siano le cause dell’incendio.