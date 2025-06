Incendio al centro sportivo della Fiorentina, 4 intossicati

MeteoWeb

Nella notte al Viola Park, centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli (Firenze), è scoppiato un incendio intorno alle 02:15 nel padiglione C Sud, sede delle stanze del settore giovanile. Le fiamme, partite da una camera, si sono propagate nel corridoio, danneggiando porte e soffitto. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco con 20 unità e vari mezzi, completando lo spegnimento alle 06:15. L’edificio è stato dichiarato inagibile. Tre ragazzi e un accompagnatore, intossicati dal fumo, sono stati portati in ospedale per accertamenti e poi dimessi in buone condizioni. La Fiorentina, in un comunicato, ha spiegato che l’allarme e le procedure di emergenza hanno permesso una rapida evacuazione. Il club ha inoltre confermato che l’area interessata è stata messa in sicurezza, mentre le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. Nessun ferito grave, ma notevoli danni alla struttura coinvolta.