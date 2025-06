MeteoWeb

Un incendio è divampato in un hotel in disuso a Cattolica (RN): evacuate per precauzione 130 persone da 2 alberghi e 4 case vicine. I vigili del fuoco hanno comunicato che le fiamme sotto controllo: dalle 07:50 i pompieri sono impegnati con 5 squadre, una proveniente dal comando di Pesaro, nelle operazioni di spegnimento. L’intervento è ancora in corso.