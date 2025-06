Spaventoso incendio in un grattacielo di 67 piani a Dubai: oltre 3.800 evacuati | VIDEO

MeteoWeb

Un apocalittico incendio è scoppiato in un grattacielo residenziale di 67 piani a Dubai Marina, richiedendo un intervento di emergenza su larga scala e l’evacuazione di oltre 3.800 residenti. Le autorità hanno confermato che non ci sono stati feriti o vittime nell’incendio, che ha avvolto il Marina Pinnacle, noto anche come Tiger Tower. Le immagini a corredo dell’articolo sono impressionanti: mostrano le fiamme avvolgere l’enorme grattacielo. L’incendio ha attirato una grande folla e ha richiesto l’immediato intervento della Protezione Civile di Dubai, della Polizia e delle squadre di soccorso medico. I video condivisi sui social media mostrano i residenti che si coprono il volto e si precipitano fuori dall’ingresso principale mentre un denso fumo si alzava dal grattacielo.

“È stato spaventoso. Stavamo dormendo quando è successo. In qualche modo siamo riusciti a uscire in tempo”, ha detto un residente. “I Vigili del Fuoco hanno fatto un lavoro encomiabile, ma non so se sia rimasto qualcosa dei nostri effetti personali”.

Un altro residente ha descritto l’odore di fumo, ma non si è reso conto dell’urgenza fino all’arrivo dei primi soccorritori. “Solo quando abbiamo sentito le sirene e il nostro vicino ha bussato alla porta ci siamo resi conto che l’edificio era in fiamme“, hanno detto.

Secondo il Khaleej Times, le squadre della Protezione Civile di Dubai hanno lavorato instancabilmente per sei ore per domare l’incendio. Il team specializzato di Vigili del Fuoco e soccorso ha evacuato con successo tutti i 3.820 residenti dai 764 appartamenti del grattacielo, garantendo che ogni persona fosse scortata fuori in sicurezza. Il Dubai Media Office (DMO) ha dichiarato questa mattina presto che l’evacuazione è stata completata senza incidenti. “Le misure di controllo rimangono in vigore e la situazione è gestita integralmente dalle squadre antincendio”, ha comunicato il DMO.

Le autorità stanno ora collaborando con il costruttore dell’edificio per organizzare alloggi temporanei per i residenti sfollati, dando la massima priorità alla loro sicurezza e al loro benessere. La causa dell’incendio non è ancora stata determinata.

Dubai, il fuoco divora la Tiger Tower

Non è la prima volta che il Marina Pinnacle è vittima di un incendio. Nel 2015, un incendio in una cucina al 47° piano si è propagato al 48° piano prima di essere domato. La torre si trova anche vicino a The Torch, un altro grattacielo residenziale che ha preso fuoco sia nel 2015 che nel 2017.

Sebbene le autorità abbiano salutato l’operazione come un successo, diversi residenti hanno affermato che la risposta iniziale all’interno dell’edificio non è stata tempestiva. In alcuni resoconti pubblicati da Gulf News, alcuni residenti hanno affermato di non essersi accorti che il loro edificio fosse in fiamme finché non hanno visto camion dei pompieri all’esterno o vicini bussare alle loro porte. “Credo che non ci fosse un allarme antincendio, o che non funzionasse“, ha detto Aron, che lavora nelle vicinanze. “Eravamo in strada a fare segni con le mani, perché molti residenti guardavano fuori dalle finestre. Pensavano che l’incendio fosse in un altro edificio, non nel loro”.

Nonostante la confusione iniziale, la Protezione Civile di Dubai ha eseguito un’evacuazione rapida e coordinata. I Vigili del Fuoco hanno accompagnato i residenti, animali domestici inclusi, in sicurezza attraverso scale e ascensori, senza segnalazioni di vittime.

Dubai, le immagini dell'incendio alla Tiger Tower