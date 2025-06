Incendio in un impianto di rifiuti plastici a Taranto, l’aria è irrespirabile: “tenere chiuse porte e finestre”

MeteoWeb

Un incendio è divampato all’interno di un capannone dell’azienda Irigom che si occupa della lavorazione di rifiuti plastici nel quartiere Tamburi di Taranto. In via precauzionale il Comune ha diramato un’allerta chiedendo ai cittadini di “tenere chiuse porte e finestre” ed “evitare di attivare sistemi di ventilazione forzata”. I Vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono già sul posto e stanno monitorando la situazione. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme potrebbero essere partite da un nastro trasportatore dell’impianto di trattamento meccanico della plastica, forse a causa di un corto circuito. Non si registrano feriti. Gli imballaggi della plastica non hanno preso fuoco.

L’incendio ha generato una densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza e documentata da video e foto postate da cittadini sui social. Molti residenti hanno chiamato le forze dell’ordine e l’Agenzia regionale per l’ambiente segnalando che “l’aria è irrespirabile”.