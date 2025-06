Incendio a Mercato Saraceno: fiamme in azienda che lavora plastiche, fumo e aria insalubre | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio è divampato nel capannone Plastisavio, azienda che lavora plastiche, a Cella di Mercato Saraceno. Una nube di fumo si leva dall’aria, determinando anche aria insalubre. La coltre si sta spostando più a valle verso Cesena. Il capannone che conteneva materiale plastico è andato completamente distrutto e il tetto è crollato. Durante le prime fasi dell’intervento è stata evacuata, a scopo precauzionale, un’abitazione. Non risultano persone coinvolte.

Sulla strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola” è provvisoriamente chiuso, in via precauzionale, il tratto al km 248,500 a Mercato Saraceno. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.