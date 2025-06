Incendio a Roma: fiamme sulla collina di Monte Mario | FOTO

MeteoWeb

Un incendio è divampato a Roma, sulla collina di Mario Mario. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, anche con un elicottero, così come la Polizia e la polizia locale. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. Chiusa via Trionfale dalla Panoramica a Villa Miani in entrambe le direzioni. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Nella stessa area, a fine luglio 2024, si era sviluppato un grande rogo che aveva distrutto una vasta porzione del Monte.