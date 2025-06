Incendio sulla SS148 Pontina: chiusa all’altezza di Pratica di Mare

MeteoWeb

A causa di un incendio in una scarpata, divampato all’altezza di Pratica di Mare, è stata chiusa in entrambe le direzioni la statale Pontina 148. Lo rende noto l’Anas, aggiungendo che sul posto è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il personale dell’Anas sta gestendo la viabilità attualmente deviata su percorsi alternativi. Al momento si sono formati 3km di coda in direzione sud, ma il traffico è destinato ad aumentare.