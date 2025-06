MeteoWeb

Un incendio di sterpaglie è divampato in un’area rurale di circa 3 ettari a ridosso di via della Stazione di Cesano a Roma. Le fiamme si sono propagate vicino al Centro Ricerche Enea Casaccia. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri della compagnia Cassia e Polizia locale. Al momento non risultano feriti.