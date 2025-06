Incendio di sterpaglie: pompiere rimane ferito a Ostia, cosa è successo

MeteoWeb

Un incendio di sterpaglie è divampato in tarda mattinata a ridosso di via Redipuglia, a Ostia (Roma). Durante le operazioni di spegnimento – riferiscono i pompieri – è rimasto lievemente ferito un Vigile del Fuoco a causa dell’esplosione di una bombola di GPL abbandonata nell’area in cui operava la squadra. È stato soccorso dai colleghi e stato affidato alle cure dei sanitari del 118.