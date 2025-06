Incendio sul tetto dello scalo di Fiumicino: evacuazioni

MeteoWeb

Vigili del Fuoco in azione all’Aeroporto di Fiumicino per un incendio divampato su una parte del tetto esterna dell’area finger del Terminal 1. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, Polaria e Carabinieri. Dalle prime informazioni, a prendere fuoco sarebbe stata una guaina. Le fiamme sono state spente poco dopo. Evacuata una parte degli imbarchi del terminal interessato.

Nessun problema per i passeggeri né per l’operatività dell’aeroporto di Fiumicino a seguito del “principio di incendio, dovuto a cause da accertare“, che ha causato “una vistosa presenza di fumo sul tetto di un’area adiacente al molo D del Terminal 1″. Lo comunica in una nota Aeroporti di Roma, sottolineando che “tutti i sistemi di protezione dell’aeroporto e dei passeggeri sono stati prontamente attivati gestendo il problema e contenendo l’impatto sull’operatività, al momento regolare senza ripercussioni sui voli”.

“Intorno alle ore 14:50, sul tetto di un’area adiacente al molo D del Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, il personale dei Vigili del Fuoco, coadiuvato dal personale di ADR, è intervenuto prontamente per estinguere un principio di incendio, dovuto a cause da accertare, che ha causato una vistosa presenza di fumo – ricostruisce Adr – La zona è stata immediatamente messa in sicurezza e alcuni passeggeri allontanati dall’area e informati dell’accaduto. La situazione risultava completamente risolta già alle ore 15:05, con evidente assenza di fumo”.

“Una zona dell’area partenze del Terminal 1, quella relativa agli imbarchi A21-A27, è stata transennata ed interdetta al transito di passeggeri ed operatori aeroportuali. Non si registrano né fumo né maleodori interni – si legge nella nota – Sul posto forze dell’ordine e personale di Aeroporti di Roma per le necessarie verifiche. Tutti i voli previsti ai gate d’imbarco interessati a tale interdizione saranno ora riprogrammati come attracco in altri punti dello scalo”.

Inoltre, un nuovo incendio di sterpaglie è divampato vicino ad alcune abitazioni a Fiumicino, avvolte in alcuni frangenti dal molto fumo bianco. Le fiamme, nel primo pomeriggio, si sono sviluppate in un terreno di via delle Conchiglie, traversa di via Foce Micina, una delle arterie principali della città, parzialmente interrotta al traffico per consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e sono accorsi anche i Carabinieri dalla vicina Stazione di via Foce Micina. Si tratta del quarto incendio di sterpaglie e vegetazione sul territorio in una decina di giorni, dopo i due ad Isola Sacra, uno dei quali nel cuore dell’abitato, ed un terzo, per due giorni consecutivi, a Maccarese, vicino via della Muratella.