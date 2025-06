Incendio a Viterbo, fiamme all’Università della Tuscia: colonna di fumo nero | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, mercoledì 4 giugno, presso la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia al Riello, a Viterbo. Le fiamme si sono propagate intorno alle 10, per cause ancora in fase di accertamento. Una densa colonna di fumo nero si è sollevata dall’area, visibile da diversi punti della città. È in corso l’evacuazione dell’edificio e sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori per mettere in sicurezza l’area e domare il rogo. Al momento non risultano feriti tra le persone che erano presenti in facoltà.