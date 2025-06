Incidente aereo India, il sopravvissuto: “tra fiamme e corpi, non so come mi sono salvato”

MeteoWeb

L’unico passeggero sopravvissuto all’incidente aereo del volo Air India di giovedì 12 giugno, che ha causato la morte di 241 persone che erano a bordo, oltre a molte altre a terra, ha raccontato la sua storia all’emittente nazionale indiana dal letto d’ospedale. Viswashkumar Ramesh, cittadino britannico di origine indiana di 38 anni, ha detto che non riusciva a credere di essere vivo quando ha aperto gli occhi, circondato da fiamme, detriti e corpi carbonizzati. “Non so come mi sono salvato”, ha raccontato.

Il volo, diretto a Londra, è precipitato pochi minuti dopo il decollo dalla città nordoccidentale indiana di Ahmedabad. Si è trattato di uno dei peggiori disastri aerei in India e del primo incidente per un Boeing 787-8 Dreamliner da quando il velivolo bimotore a fusoliera larga è entrato in servizio nel 2009, secondo il database dell’Aviation Safety Network.

Il racconto

Secondo quanto raccontato dal superstite, l’aereo sembrava bloccato a mezz’aria pochi secondi dopo il decollo. Si sono accese delle luci verdi e bianche e subito dopo l’aereo ha accelerato, ma sembrava incapace di guadagnare quota, prima di schiantarsi. Ramesh, che era seduto al posto 11A, ha raccontato che il lato dell’aereo su cui si trovava si è schiantato sul piano terra di un edificio e che per lui c’era spazio per fuggire dopo che la porta si è aperta. Ha slacciato la cintura di sicurezza e si è trascinato fuori dall’aereo.

“Quando ho aperto gli occhi, mi sono reso conto di essere vivo”, ha detto. Ramesh ha riportato ustioni alla mano sinistra e ha camminato per un po’ sotto shock prima di essere soccorso dalla popolazione locale e trasportato in ospedale in ambulanza.

Il Dottor Dhaval Gameti, che lo ha curato, spiega che era disorientato e presentava ferite multiple su tutto il corpo, ma che sembra essere fuori pericolo. Ramesh, che aveva con sé la carta d’imbarco in ospedale, ha detto di aver visto diversi passeggeri e membri dell’equipaggio perdere la vita e che c’erano parti dell’aereo sparse sul luogo dell’incidente.

L’incontro con Modi

Il Primo Ministro Narendra Modi, che oggi ha visitato il luogo dell’incidente, ha incontrato l’unico sopravvissuto. “Ho raccontato a Modi tutto quello che avevo visto. Mi ha anche chiesto come stavo“, ha detto Ramesh dal suo letto d’ospedale.

Le testimonianze dei familiari

Ramesh viaggiava con il fratello e ha a casa una moglie e un bambino piccolo. Suo cugino, Ajay Valgi, ha raccontato alla BBC che dopo l’incidente ha chiamato i parenti a Leicester: “ha detto solo che sta bene, nient’altro“, ha detto Valgi, aggiungendo che la famiglia è “felice che stia bene, ma siamo ancora sconvolti per l’altro fratello”.

Un altro fratello di Ramesh, Nayan Kumar Ramesh, ha raccontato a Sky News che suo fratello ha chiamato il padre pochi istanti dopo l’incidente per dirgli che era sopravvissuto. “Ha chiamato mio padre in videochiamata e ha detto: ‘L’aereo è precipitato. Non so dove sia mio fratello. Non vedo altri passeggeri. Non so come ho fatto a sopravvivere, come sono uscito dall’aereo’“, ha raccontato a Sky.