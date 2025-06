Aereo Air India si schianta su un’area residenziale vicino all’aeroporto di Ahmedabad: 244 persone a bordo | LIVE

MeteoWeb

Un aereo di Air India con 244 persone a bordo, tra cui 12 membri dell’equipaggio, diretto a Londra, si è schiantato a Meghaninagar, vicino all’aeroporto di Ahmedabad, secondo quanto riportato dalla sala di controllo della Polizia di Stato, riferisce l’agenzia di stampa ANI. Le immagini mostrano una densa colonna di fumo grigio che si alza dal sito. La Polizia ha deviato il traffico dalla zona e i servizi di emergenza e molteplici ambulanze sono presenti sul luogo dell’incidente. L’aereo si è schiantato circa 5 minuti dopo il decollo, secondo le prime informazioni.

L’aereo precipitato nello Stato indiano del Gujarat era un Boeing 787 Dreamliner. Il volo, AI171, era diretto all’aeroporto Gatwick di Londra. L’aereo risulta essere precipitato su un’area residenziale, riferisce la BBC, citando fonti indiane. Le immagini delle tv indiane testimoniano come il velivolo – che di fatto non è stato in grado di prendere quota – sia precipitato fra le case di un’area di Ahmedabad. Un pezzo della carlinga ancora in fiamme è stato mostrato ben visibile dalle riprese, mentre si nota almeno un edificio annerito dal fuoco e macerie varie sul terreno, dove si aggirano abitanti locali e servizi di soccorso.

L’aereo, in particolare, si è schiantato su un ostello per medici. L’ha riferito un funzionario di Polizia di Ahmedabad all’agenzia di stampa indiana ANI, come riporta la BBC. L’agente ha affermato che la Polizia è arrivata sul posto entro tre minuti e che il 70-80% dell’area è stato sgomberato. Non è ancora chiaro quante vittime ci possano essere a terra fra gli abitanti della zona in cui il velivolo è caduto. I media indiani e la BBC descrivono scene frenetiche in un panorama infernale, di soccorritori e persone comuni che si aggirano fra i resti dell’aereo e fra gli edifici colpiti per cercare di salvare “quante più vite umani possibile“. Numerose ambulanze sono state viste muoversi, mentre le strade dei dintorni sono state chiuse al traffico e colonne di fumo restano visibili a distanza. Lo stato di emergenza è stato proclamato dal governo locale dello Stato federato del Gujarat, di cui Ahmedabad – città con 3 milioni e mezzo di abitanti – è il capoluogo, e confermato da quello centrale di New Delhi. L’aeroporto internazionale ‘Sardar Vallabhbhai Patel’ di Ahmedabad è ovviamente al momento chiuso, con tutti i decolli e gli arrivi sospesi fino a nuovo ordine.

La Direzione Generale dell’Aviazione Civile (DGCA) ha dichiarato in un comunicato: “il Capitano Sumeet Sabharwal è un tenente di volo con 8200 ore di esperienza. Il copilota aveva 1100 ore di volo. Secondo quanto comunicato dall’ATC, l’aereo è partito da Ahmadabad alle 13:39 IST (08:09 UTC) dalla pista 23. Ha chiamato il MAYDAY all’ATC, ma in seguito non ha ricevuto alcuna risposta. Subito dopo la partenza dalla pista 23, l’aereo è precipitato al suolo all’esterno del perimetro dell’aeroporto. Dal luogo dell’incidente è stato osservato un denso fumo nero”.

I passeggeri, riferisce la compagnia in una nota, sono “169 cittadini indiani, 53 cittadini britannici, 1 cittadino canadese e 7 cittadini portoghesi. I feriti sono stati trasportati negli ospedali più vicini”.

Non risultano esserci cittadini italiani tra i passeggeri dell’aereo precipitato, ha affermato il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con la stampa a margine della riunione del formato Weimar Plus a Villa Madama. “Un italiano residente vicino all’aeroporto ha visto l’incidente e sta bene”, ha aggiunto il Ministro, ricordando come siano stati fatti “dei riscontri, anche gli iscritti all’Aire e a Viaggiare sicuri sono stati contattati“.

Il Ministro dell’Interno, Amit Shah, è in contatto con il capo del governo statale del Gujarat, Bhupendra Patel. Il Ministro dell’Aviazione indiano ha dichiarato lo “stato di massima allerta”, a seguito dell’incidente. Il Ministero ha aggiunto che “sono state mobilitate squadre di soccorso”.

I dati del portale Flightradar24 hanno mostrato che il segnale dell’aereo è scomparso “meno di un minuto” dopo il decollo. Secondo i dati di Flight Radar riportati dai media indiani e dalla BBC, in quel momento il velivolo era a un’altezza di appena 625 piedi, pari a circa 200 metri. I media locali hanno riferito che almeno 20 ambulanze sono giunte sul luogo dell’incidente e che numerose vittime sono state portate via.

“Con profondo cordoglio confermo che il volo Air India 171 in servizio tra Ahmedabad e Londra Gatwick è stato coinvolto oggi in un tragico incidente. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie e ai cari di tutte le persone colpite da questo evento devastante”, si legge in un messaggio del Presidente di Air India, Natarajan Chandrasekaran, diffuso da Tata Group. “In questo momento, la nostra priorità è fornire assistenza a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare le squadre di soccorso sul posto e fornire tutto il supporto e l’assistenza necessari alle persone colpite. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena riceveremo informazioni verificate. È stato attivato un centro di emergenza e sono state istituite squadre di supporto per le famiglie in cerca di informazioni”, ha aggiunto.

Il Premier indiano, Narendra Modi, fa sapere di essere in contatto con il Ministro dell’Aviazione Civile, Rammohan Naidu, dal primo momento in cui si è appresa la notizia del disastro. Modi ha dato indicazioni per assicurare il massimo degli sforzi necessari per le operazioni di soccorso.

È il primo incidente in assoluto di un Boeing 787, riporta Sky News citando il database dell’Aviation Safety Network. Il 787 Dreamliner è un aereo widebody bimotore. Secondo quanto riportato dal sito web della Boeing, il modello ha effettuato più di cinque milioni di viaggi nei 14 anni trascorsi dal suo primo volo passeggeri. Secondo il sito web Flightradar24, ne sono stati consegnati più di 1.000 a decine di compagnie aeree.

Seguiranno aggiornamenti.

India, aereo si schianta vicino all'aeroporto di Ahmedabad

India, enorme nube dopo l'incidente aereo

Caos sulla scena dello schianto dell'aereo Air India

Le immagini dal luogo dello schianto dell'aereo Air Indi