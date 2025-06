Incidente sul Po durante il Raid Pavia-Venezia: barca si rovescia a Sissa, un uomo in rianimazione

MeteoWeb

Un’imbarcazione impegnata nel Raid Pavia-Venezia storica competizione internazionale di motonautica, si è rovesciata nelle acque del Po a Torricella di Sissa nel comune di Sissa Trecasali nella Bassa Parmense. A seguito del rovesciamento, avvenuto poco prima delle 16, sono rimasti feriti due partecipanti alla gara: il pilota e il copilota del natante condotti, con l’elisoccorso, all’Ospedale di Parma. Il primo – a quanto si è appreso – in codice due, ossia di media gravità mentre il secondo, 71enne, in codice tre, ossia di massima gravità, e si troverebbe in Rianimazione. I primi ad arrivare e a soccorrere i due sono stati i soci della Nautica di Torricella di Sissa. Il Raid Pavia-Venezia, nato nel 1929, parte da Pavia, sul fiume Ticino, attraversa il fiume Po e si conclude nella Laguna di Venezia dopo 413 chilometri ed è considerata la più lunga e antica competizione motonautica in acque interne del mondo.