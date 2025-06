India, alluvioni nel nord-est: almeno 30 morti

MeteoWeb

È salito ad almeno 30 vittime il bilancio delle alluvioni che hanno colpito gli Stati Assam e Arunachal Pradesh, nel nord-est dell’India. Le piogge monsoniche, in atto da venerdì 30 maggio, e in molte zone ancora in corso, hanno causato frane e allagamenti, arrivando a danneggiare oltre 60mila persone, riportano i media locali. Forti disagi si registrano anche nello stato del Sikkim, al confine con il Butan, dove circa 1.500 turisti sarebbero rimasti isolati a seguito dell’interruzione di una strada.