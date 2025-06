India, il boom dell’energia a carbone sta esaurendo le risorse idriche

MeteoWeb

Un decennio fa a Solapur, un caldo e secco nell’India occidentale, a circa 400 km nell’entroterra di Mumbai, l’acqua scorreva a giorni alterni. Poi, nel 2017, è entrata in funzione una centrale elettrica a carbone da 1.320 MW, gestita dalla NTPC, controllata dallo Stato, che forniva energia al distretto e si trovava in concorrenza con residenti e aziende per l’acqua proveniente da un bacino idrico che serve la zona. Solapur illustra il circolo vizioso che l’India si trova ad affrontare, con il 17% della popolazione mondiale, ma l’accesso a solo il 4% delle sue risorse idriche. Il Paese più popoloso al mondo prevede di investire quasi 80 miliardi di dollari in centrali a carbone ad alto consumo d’acqua entro il 2031 per settori alimentari in crescita, come quello dei data center.

La stragrande maggioranza di questi nuovi progetti è prevista per le zone più aride dell’India, secondo un documento del Ministero dell’energia esaminato dall’agenzia Reuters. Molte delle 20 persone intervistate da Reuters, tra cui dirigenti di aziende elettriche, funzionari del settore energetico e analisti del settore, hanno affermato che l’espansione termica probabilmente preannuncia futuri conflitti tra industria e residenti a causa delle limitate risorse idriche.

Trentasette dei 44 nuovi progetti menzionati nella rosa dei progetti futuri del Ministero dell’energia si trovano in aree che il governo classifica come soggette a scarsità o stress idrico. La NTPC – che afferma di ricavare il 98,5% della sua acqua da aree con stress idrico – è coinvolta in nove di questi progetti. In risposta alle domande di Reuters, la NTPC ha dichiarato di “impegnarsi costantemente per la conservazione dell’acqua con il massimo impegno a Solapur”, anche utilizzando metodi come il trattamento e il riutilizzo dell’acqua. La società non ha risposto alle domande sui potenziali piani di espansione. Il Ministero dell’energia indiano ha dichiarato che l’ubicazione delle centrali elettriche a carbone è determinata da fattori come l’accesso al suolo e all’acqua e che i governi statali sono responsabili dell’assegnazione delle risorse idriche. “L’accesso al suolo è la considerazione principale”, hanno dichiarato all’agenzia Reuters due funzionari dell’ente federale per le acque sotterranee e due ricercatori nel settore idrico.