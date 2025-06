Indonesia: aereo costretto ad atterraggio per minaccia bomba

MeteoWeb

Un aereo che stava trasportando centinaia di pellegrini islamici dell’hajj in Indonesia dal Medio Oriente è stato costretto ad atterrare nella città di Medan dopo la minaccia di una bomba. Lo hanno detto il Ministero dei Trasporti indonesiano e la Polizia. Il volo SV5688 della Saudi Airlines era partito dalla città saudita di Gedda per la capitale dell’Oman, Muscat, prima di recarsi in Indonesia dove doveva atterrare a Surabaya, una città sull’isola principale di Giava.

Ma gli ufficiali di controllo del traffico aereo nella capitale indonesiana Giacarta hanno ricevuto una chiamata per la minaccia di una bomba. Il volo è stato fatto atterrare nell’aeroporto internazionale di Kualanamu della città di Medan.

Il capo dell’autorità aeroportuale regionale, Asri Santosa, ha detto in una dichiarazione che gli ufficiali stanno controllando l’aereo. Tutti i 376 passeggeri e i 13 membri dell’equipaggio sono al sicuro nell’aeroporto, ha detto all’AFP il portavoce della Polizia di North Sumatra Ferry Walintukan.

Martedì scorso, un aereo che trasportava 442 pellegrini dell’hajj dall’Arabia Saudita a Giacarta è stato anch’esso dirottato a Medan dopo una e-mail con la minaccia di una bomba.