Indonesia, cade durante scalata su vulcano: morta turista brasiliana

Una turista brasiliana è morta dopo essere caduta per centinaia di metri mentre stava salendo sul Monte Rinjani, in Indonesia. La 26enne aveva iniziato la scalata del vulcano attivo alto 3.726 metri sull’isola indonesiana di Lombok il 21 giugno con una guida e altri 5 stranieri, quando è caduta per circa 600 metri. La squadra di soccorso indonesiana ha dichiarato di aver trovato il corpo accanto a un cratere utilizzando un drone termico, dopo 4 giorni di intense ricerche complicate dal terreno estremamente impervio e dalle condizioni meteo avverse.