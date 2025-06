Indonesia, spettacolare eruzione del Monte Lewotobi Laki-laki: colossale nube di cenere di 11km | VIDEO

MeteoWeb

Il Monte Lewotobi Laki-laki, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale, in Indonesia, ha dato origine ad una spettacolare eruzione oggi, emettendo un’imponente nube di cenere alta 11km, ha dichiarato l’agenzia vulcanologica del Paese. L’agenzia ha anche affermato di aver innalzato l’allerta per il vulcano al massimo livello di pericolosità, avvertendo di potenziali colate laviche in caso di forti piogge. L’ultima eruzione del Lewotobi Laki-laki è avvenuta a maggio e anche in quell’occasione le autorità avevano innalzato il livello al massimo.

Le immagini condivise sui social media mostrano una nube di cenere arancione a forma di fungo che avvolge un villaggio vicino.

Non è ancora chiaro se ci siano state interruzioni dei voli. Quando il Lewotobi Laki-laki è eruttato a marzo, le compagnie aeree sono state costrette a cancellare e ritardare i voli per Bali, tra cui l’australiana Jetstar e la Qantas Airways.

L’Indonesia si trova sulla “Cintura di Fuoco del Pacifico”, un’area ad alta attività sismica che si estende su più placche tettoniche.

Indonesia, la spettacolare eruzione del Monte Lewotobi Laki-laki