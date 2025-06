Infezioni sessualmente trasmesse in aumento: giovani esposti e disinformati

MeteoWeb

Le infezioni sessualmente trasmesse (IST) sono in allarmante aumento in Europa, con un impatto particolare sulla popolazione giovanile. Secondo i dati del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), negli ultimi dieci anni i casi di gonorrea sono cresciuti del 321%, quelli di sifilide del 100% e quelli di clamidia del 13%. Nonostante siano i più colpiti, molti giovani risultano ancora poco informati.

È quanto confermano i dati del Servizio nazionale Telefono Verde AIDS e IST dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che ha ricevuto in 38 anni oltre 2 milioni di quesiti. Preoccupante il fatto che molti ragazzi chiedano se sia possibile contrarre l’HIV da un bacio, da una puntura di zanzara o condividendo un bagno pubblico.