Inondazioni in Congo: si aggrava il bilancio delle vittime a Kinshasa

Almeno 29 persone sono morte a causa delle inondazioni e delle frane nella capitale della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Kinshasa, in seguito alle piogge insolitamente intense avvenute nella stagione secca. Lo ha dichiarato il Ministero degli Interni in una nota, secondo cui il Ministro degli Interni, Shabani Lukoo, ha presieduto una riunione di crisi per coordinare la risposta del governo alle inondazioni. Il governo ha espresso le sue condoglianze alle famiglie colpite e ha aggiunto che coprirà le spese funebri delle vittime.

L’agenzia meteorologica congolese, Mettelsat, ha dichiarato che solo la mattina di sabato 14 giugno sono caduti 90mm di pioggia, una quantità superiore a quella della stagione delle piogge che va da novembre a maggio. Le inondazioni hanno causato la distruzione di numerose abitazioni, l’allagamento di molte strade e diffuse interruzioni di corrente, poiché un terzo della città è stato colpito dal disastro.

Kinshasa sorge sul fiume Congo, uno dei più lunghi al mondo, che attraversa il Paese. Molti residenti della capitale vivono in case mal costruite o in prossimità di zone soggette a inondazioni, poiché la popolazione cresce con l’afflusso di persone da altre parti del Paese.

A maggio, oltre 100 persone sono morte a causa delle inondazioni improvvise nella regione del Sud Kivu, nella Rdc orientale, e più di 30 a Kinshasa ad aprile.