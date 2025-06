Inondazioni in Nigeria, il bilancio delle vittime sale a oltre 200: centinaia di dispersi

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito la Nigeria la scorsa settimana a seguito di piogge torrenziali ha superato i 200, ha dichiarato il coordinatore umanitario per lo stato centro-settentrionale del Niger, mentre centinaia di persone risultano ancora disperse. “Abbiamo più di 200 corpi“, ha dichiarato Ahmad Suleiman a Channels Television. “Nessuno può dire quanti morti ci siano in questo momento nello stato del Niger perché stiamo ancora cercando altri corpi”, ha aggiunto. Secondo l’Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze (Nema), altre 500 persone risultano ancora disperse, il che lascia presumere che il bilancio possa aggravarsi sensibilmente.

Le inondazioni, considerate le peggiori nella zona da 60 anni a questa parte, hanno colpito i distretti di Mokwa di Tiffin Maza e Anguwan Hausawa a seguito di piogge torrenziali.

Nel tentativo di prevenire la diffusione di malattie nella zona, le autorità inizieranno presto a riesumare i cadaveri sepolti sottoterra, ha affermato il capo del distretto di Mokwa, Muhammadu Aliyu.

In un post su Facebook, la Nema ha annunciato di aver avviato la procedura per fornire pacchetti di aiuti alle persone colpite, affermando che anche strade e ponti sono stati colpiti dall’alluvione, con conseguenti ripercussioni sull’economia locale e sul traffico.

Le inondazioni non sono rare durante la stagione delle piogge in Nigeria, che dura da aprile a ottobre. Nel 2024, il Paese è stato colpito da inondazioni causate da forti piogge che hanno causato vittime e costretto la gente ad abbandonare le proprie case. Anche nel 2022 si sono verificate gravi inondazioni che hanno causato la morte di più di 600 persone e lo sfollamento di 1,3 milioni di persone.