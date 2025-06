Inondazioni in Sudafrica: si aggrava il bilancio delle vittime, diversi bambini dispersi

MeteoWeb

Il bilancio delle inondazioni che stanno colpendo l’Est del Sudafrica è salito a 8 vittime, secondo le autorità locali. Le ricerche continuano per ritrovare alcuni bambini dispersi, travolti dalle acque mentre si trovavano a bordo di uno scuolabus. L’ondata di maltempo, caratterizzata da forti nevicate e violente tempeste, ha investito in particolare la provincia del Capo Orientale, con gravi ripercussioni nei distretti di OR Tambo e Amathole.

Nel distretto di OR Tambo si registrano le 9 vittime confermate. I media locali riferiscono di almeno 10 dispersi. Tre bambini sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti per ore sugli alberi, nei pressi di Mthatha, una delle aree più colpite.

Diverse centinaia di persone sono state evacuate e sistemate in alloggi temporanei, come scuole e municipi, dove ricevono assistenza, pasti caldi e beni di prima necessità, grazie all’intervento delle autorità e delle agenzie governative. Le piogge incessanti hanno inoltre provocato frane e ingenti danni a infrastrutture e abitazioni.