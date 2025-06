L’intelligence russa avverte: “la Cina rappresenta una grave minaccia per la sicurezza nazionale”, cosa è successo

MeteoWeb

L’unità segreta di intelligence russa ha avvertito che la Cina rappresenta una seria minaccia per la sicurezza del Paese. Secondo il New York Times [NYT] i suoi ufficiali affermano che Pechino sta cercando sempre più di reclutare spie russe e di mettere le mani su tecnologie militari sensibili a volte attirando scienziati russi disaffezionati. I funzionari dell’intelligence affermano che la Cina sta spiando le operazioni dell’esercito russo in Ucraina per conoscere le armi e la guerra occidentali. Temono che gli accademici cinesi stiano gettando le basi per rivendicare il territorio russo. E hanno avvertito che agenti dei servizi segreti cinesi stanno svolgendo attività di spionaggio nell’Artico utilizzando come copertura imprese minerarie e centri di ricerca universitari. Le minacce sono descritte in un documento di pianificazione interno dell’F.S.B. di otto pagine, ottenuto dal New York Times, che stabilisce le priorità per contrastare lo spionaggio cinese.