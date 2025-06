L’intelligenza artificiale non capisce davvero cos’è un fiore per gli esseri umani

MeteoWeb

Gli attuali modelli di intelligenza artificiale basati su grandi modelli linguistici (LLM) non sono ancora capaci di comprendere concetti sensoriali come un essere umano: è quanto dimostra uno studio della Ohio State University pubblicato su Nature Human Behaviour, guidato da Qihui Xu. I ricercatori hanno analizzato come IA e persone valutano oltre 4.400 concetti, tra cui “fiore”, “altalena” e “umoristico”, utilizzando due scale di riferimento: Glasgow e Lancaster.

Mentre le intelligenze artificiali come GPT-3.5, GPT-4, PaLM e Gemini si avvicinano alle valutazioni umane per concetti astratti o linguistici, faticano a rappresentare quelli legati ai sensi e al corpo. Un fiore, ad esempio, per l’uomo evoca odori, consistenze ed emozioni che l’IA non può percepire, non avendo esperienze dirette del mondo.

Secondo Xu, il linguaggio da solo non basta a catturare la complessità dell’esperienza umana. Tuttavia, modelli addestrati anche su immagini mostrano migliori prestazioni, e si ipotizza che futuri LLM dotati di sensori e capacità robotiche possano ridurre questo divario, interagendo attivamente con la realtà.