L’Inter sfida il Monterrey, squadra messicana: dal drammatico incendio al bus alla storia della Città delle Montagne

Nel prossimo appuntamento del Mondiale per club, l’Inter affronterà il Monterrey, club messicano dalla storia intensa e profondamente intrecciata con il destino della propria città. Una sfida che va oltre il rettangolo verde e che porta con sé il peso della memoria e l’orgoglio di un’intera metropoli: Monterrey, Città delle Montagne e Sultana del Norte, cuore pulsante del nord-est del Messico. Capoluogo dello Stato del Nuevo León, Monterrey è una città moderna e dinamica, circondata dalla maestosa Sierra Madre Orientale. Conta oltre 1,1 milioni di abitanti nel centro urbano, ma la sua area metropolitana raggiunge i 4,15 milioni di residenti distribuiti su circa 4.000 km², rendendola la seconda più popolosa del Paese dopo Città del Messico.

Fondata nel 1596 da Diego de Montemayor, Monterrey si è sviluppata come centro strategico per l’industria e il commercio grazie alla sua vicinanza con il confine statunitense. Storicamente isolata dal resto della nazione, ha saputo trasformare questo isolamento in opportunità, diventando uno dei motori economici più potenti del Messico. Oggi è dotata di una rete metropolitana efficiente e servita dall’aeroporto internazionale General Mariano Escobedo, segno tangibile di una città proiettata verso il futuro.

Ma Monterrey non è solo cemento e acciaio: è anche storia viva. Le sue origini risalgono alla colonizzazione del “Nuevo Reino de León”, quando una manciata di famiglie si insediò in una regione aspra e popolata da comunità indigene, poi respinte verso nord. Gli scontri con gli Apache e gli effetti della guerra con gli Stati Uniti hanno forgiato una città abituata alla resilienza, capace di risorgere e prosperare.

Il Monterrey e il dramma

Il Monterrey calcio, fondato ufficialmente nel 1945, è una delle squadre più note del panorama calcistico messicano. Ma la sua storia è segnata da un tragico evento che ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva del club e della città. Il 19 agosto 1945, la squadra disputò la sua prima partita ufficiale, vincendo 1-0 contro il San Sebastián de León con un gol di José “Che” Gómez. Ma poche settimane dopo, nella notte tra il 14 e il 15 settembre, un drammatico incendio cambiò tutto. Mentre la squadra era in viaggio verso Guadalajara, il bus si fermò a San Juan de los Lagos per fare rifornimento. I calciatori dormivano, ignari del pericolo imminente. Il veicolo prese fuoco, e fu proprio “Che” Gómez a salvare diversi compagni dalle fiamme, mettendo a rischio la propria vita.

Due calciatori morirono per la gravità delle ferite riportate: Enrique Lizano Benavides, costaricano di 28 anni, e Leonardo “Cuadros” Vidal morirono per le gravi ustioni. Altri, come Eduardo Quezada, sopravvissero ma dovettero dire addio al calcio. La tragedia coinvolse anche l’allenatore Manuel Galán e l’autista, entrambi feriti, così come diversi altri membri della rosa.

Il mondo del calcio messicano rispose con una gara di solidarietà: numerosi club offrirono calciatori gratuitamente per permettere al Monterrey di continuare la stagione. Nonostante il sostegno, la squadra visse un campionato durissimo, con 21 sconfitte consecutive e una difesa che incassò ben 121 reti. Alla fine, il club decise di ritirarsi dal torneo il 23 giugno 1946, come segno di rispetto verso le vittime e i sopravvissuti dell’incidente.

Un club rinato dalla tragedia

Oggi il Monterrey è una delle realtà più solide del calcio messicano. Conosciuto anche come “Rayados”, il club ha vinto più volte la Liga MX e ha maturato una discreta esperienza internazionale, imponendosi spesso come una squadra competitiva. Ma ogni partita disputata da questa squadra porta ancora con sé l’eco di quel settembre 1945. Il Monterrey non è soltanto una squadra: è un simbolo di rinascita, come lo è la città da cui prende il nome.

L’Inter si troverà davanti un avversario difficile, ma soprattutto una squadra che rappresenta una città orgogliosa, cresciuta tra le montagne e forgiata dal dolore. Monterrey non è solo una tappa calcistica: è una sfida contro una storia intensa, una memoria viva che ancora oggi accompagna ogni passo dei “Rayados”. Il Mondiale per club, così, si arricchisce di significato: non è soltanto una competizione tra continenti, ma anche un’occasione per raccontare storie di uomini, città e squadre che hanno trasformato la sofferenza in forza.