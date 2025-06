Due interventi del SAGF per salvare escursionisti infortunati presso i laghetti di Cavagrande | VIDEO

MeteoWeb

Si sono conclusi nel tardo pomeriggio di ieri, due interventi dei militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (CT), volti al soccorso di due turisti che si sono infortunati presso la Riserva naturale orientata “Cavagrande del Cassibile”, la cui area si estende per 2.700 ettari nel territorio di Avola, Siracusa e Noto ed è attraversata dal fiume Cassibile.

In particolare le operazioni di soccorso hanno avuto inizio a seguito della telefonata pervenuta dal 118 che, a causa dell’impervietà del terreno, ha richiesto l’intervento del personale specializzato SAGF (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) per soccorrere un ragazzo che, per imprudenza, si è procurato un trauma cranico nel tentativo di fare un tuffo in uno dei laghetti.

I militari, giunti in prossimità della forra, con l’ausilio dell’elisoccorso del 118 e il personale dei VV.FF. hanno soccorso il malcapitato e lo hanno affidato a un’ambulanza presente sul posto che, dopo le prime cure del caso, lo ha a trasportato presso l’Ospedale di Avola (SR).

Al termine dell’intervento i militari sono stati nuovamente allertati da un operaio forestale circa l’infortunio occorso a una donna scivolata alla base del canyon, in prossimità dei laghetti.

Gli specialisti del Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle, unitamente a una squadra di volontari del CNSAS, sono ripartiti per raggiungere la malcapitata e, a seguito di una sospetta distorsione della caviglia destra, le hanno immobilizzato l’arto, l’hanno posizionata sulla barella in dotazione e, coadiuvati dai volontari, hanno iniziato la risalita della gola.

Intorno alle ore 20,00, è stato raggiunto il parcheggio di Mastra Ronna dove vi era già in attesa il personale sanitario in servizio con un’autoambulanza del 118 che, valutatene le condizioni, ha disposto il trasferimento dell’infortunata presso la struttura ospedaliera più vicina.

Questi interventi testimoniano l’importanza del ruolo svolto dalla Guardia di Finanza quale importante presidio per garantire la sicurezza dei cittadini in situazioni di emergenza. La professionalità e il coraggio degli operatori sono un esempio di dedizione e servizio alla comunità