Iran, l’annuncio di Elon Musk su Starlink e l’accesso a internet

“The beams are on” (“I raggi sono accesi”). Questo il contenuto del breve post su X con cui Elon Musk ha annunciato l’attivazione del servizio Starlink in Iran, favorendo il libero accesso a internet alla popolazione. Il post del Ceo di Tesla e SpaceX risponde all’appello del giornalista di Fox News Mark R. Levin, che aveva chiesto allo stesso Musk di “mettere l’ultimo chiodo alla bara del regime iraniano dando Internet via Starlink a tutta la popolazione”.